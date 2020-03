Uomini e Donne, anticipazioni oggi trono over, puntata 16 marzo 2020

Di Marco Salaris lunedì 16 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, trono over, 16 marzo 2020

Uomini e Donne è il people show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.



Uomini e Donne: le anticipazioni del 16 marzo 2020

Marco e Carlotta dopo la rottura di venerdì avranno un nuovo confronto che potrebbe preludere ad un riavvicinamento, Carlotta aveva manifestato il desiderio di non voler proseguire la frequentazione per poter viversi le proprie emozioni di pancia senza precludersi una relazione con Marco, ma potendo fare anche altre conoscenze.

Marco B. (il famigerato Batman) e Antonella: si parla di un bacio. C'è stato?

Gianni Sperti avrà una discussione con il cavaliere Marcello. Recentemente l'uomo ha iniziato a conoscere la dama Anna Maria ma la frequentazione ha suscitato già le prime polemiche nel parterre. Interverrà anche Valentina Autiero.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



