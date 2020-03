Grande Fratello VIP 4, "Andrà tutto bene" il flash mob dei concorrenti, video

Di Marco Salaris domenica 15 marzo 2020

Gli inquilini della casa si uniscono al coro di speranza per superare la crisi dovuta all'emergenza coronavirus.

Anche la casa si unisce ad un'Italia che combatte con le sue forze la grave situazione legata all'emergenza Coronavirus. La produzione ha fornito ai vip un kit per produrre uno striscione con su scritto la frase mantra di questi giorni "Andrà tutto bene". Ad ogni concorrente è stato dato il compito di scrivere una lettera della frase e decorarla, ciascuno mettendo la propria creatività.

Aderiscono tutti, nessuno ovviamente si è tirato indietro alla causa e per tutto il pomeriggio le liti e i dissapori hanno preso una pausa per il buon senso. Quindi i VIP alle 18 in punto si sono radunati in giardino stendendo lo striscione lungo il prato schierandosi nella scalinata che porta alla piscina a favore di telecamera per cantare a squarciagola il popolare brano di Rino Gaetano: "Il cielo è sempre più blu". (QUI IL VIDEO)

Certo la resa dell'intonazione non è proprio quella dei grandi interpreti ma quello che conta si sa, è il gesto. Al termine del flash mob alcuni degli inquilini rimangono silenti in giardino ascoltando i suoni e i rumori di Roma. (QUI IL VIDEO)