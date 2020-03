Grande Fratello Vip 4: rumori sospetti nella notte (video)

Di Ivan Buratti sabato 14 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4, la casa si anima nel cuore della notte per alcuni misteriosi colpi alla parete

Grande Fratello Vip 4: rumori sospetti nella notte. Strane presenze si aggirano nella casa più spiata di Italia. Fantasmi, spiriti, poltergeist? No, sono gli stessi concorrenti del reality di Canale 5, ormai reclusi fra quattro mura da più di due mesi. Non scherzano nemmeno gli ultimi arrivati, che nonostante siano in gioco da meno tempo, hanno subito assorbito le tensioni e i nervosismi dei loro colleghi.

L'ultima "sonora" discussione ieri notte. Che cos'è successo? Antonio Zequila, poco prima di mettersi a dormire, sente dei rumori provenienti da una delle camere da letto. Suoni sordi, come quelli dei pugni contro la parete. Per comprendere la natura del rimbombo, con la gran parte degli inquilini che già dormiva profondamente da ore, l'attore si affaccia nella stanza da cui pensa provenga il rumore, rimanendo sulla soglia della porta. Antonella Elia, svegliatasi per il rumore, gli comunica però che nessuno si è mosso in quella camera. "Sarà stata Fernanda a bussare", dice la showgirl. Dopo qualche secondo, dalla stanza accanto, arriva Fernanda Lessa, che dice con fare perentorio:



Domani non vi farò dormire.

Una minaccia a cui decide di rispondere a tono Sossio Aruta, destatosi per il chiacchierare dei suoi compagni di avventura, che si chiede in che moda Fernanda possa aver sentito parlare gli altri concorrenti dalla stanza vicina. "Ormai è un centro di recupero del sonno", sottolinea Antonella Elia con sagace ironia, che sfinita torna poi a dormire insieme agli altri inquilini.

