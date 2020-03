Grande Fratello Vip 4, lite tra Valeria Marini e Fernanda Lessa (video)

Di Ivan Buratti sabato 14 marzo 2020

Grande Fratello Vip 2020, la modella brasiliana e la showgirl sarda ai ferri corti

Grande Fratello Vip 4, lite tra Valeria Marini e Fernanda Lessa. Aria di tensione nella casa di Cinecittà tra due delle donne più energiche ed effervescenti che compongono il cast degli inquilini di questa edizione: Valeria Marini e Fernanda Lessa. Di certo, il clima che si respira fuori dalle quattro mura pesa anche all'interno delle dinamiche del reality. I concorrenti vengono costantemente aggiornati circa le evoluzioni dell'emergenza Coronavirus, ma la preoccupazione per i propri cari rende ogni rapporto molto più agitato. Il nervosismo è ai massimi storici, quindi basta un nonnulla a fare scattare la discussione.



Prima della cena di ieri, venerdì 13 marzo 2020, Valeria Marini pare abbia detto qualcosa ad Antonio Zequila e a Paolo Ciavarro che non è andata a genio a Fernanda Lessa. "Le cose importanti sono altre", ha detto la modella sudamericana, lasciando intendere che la collega di gioco sia intervenuta in una questione con considerazioni fuori luogo e controverse, forse proprio a proposito del Coronavirus. "Non stavo parlando con lei, ma con Antonio, che è l'unico che mi dà un attimo di tranquillità", ha replicato la showgirl sarda, non nuova agli scontri con le donne della casa del Grande Fratello Vip 4. "Perché mi deve aggredire? Non è la prima volta che scapoccia con me, ma adesso ho capito...", ha sottolineato Valeria Marini, che Paolo Ciavarro ha provato a placare, senza ottenere grandi risultati.

Tra i commenti al video su Twitter, ce n'è uno che prova a spiegare i prodromi della lite fra le due donne. Secondo alcuni utenti, Valeria Marini diffonderebbe panico nella casa quando si parla della pandemia in corso. La showgirl, che ha vissuto parte dell'emergenza all'estero prima di entrare in gioco, pare abbia tirato in ballo perfino il "lutto nazionale" in Italia durante alcune discussioni sul Coronavirus.