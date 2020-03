Maria Soledad Temporini, chi è la moglie di Rudy Zerbi

Di Claudia Cabrini venerdì 13 marzo 2020

Chi è Maria Soledad Temporini?

Sappiamo effettivamente poco di lei, ma oggi vorremo potervene svelare di più. Stiamo parlando di Maria Soledad Temporini, compagna di Rudy Zerbi che con lui ha ricreato una splendida famiglia allargata. Maria Soledad e Rudy sono genitori del piccolo Leo, venuto al mondo con non poche complicazioni.

Come spiegato dallo stesso Rudy sui suoi canali social e in particolar modo sul suo profilo Instagram, il parto si è aggravato e proprio per questo sono stati minuti molto difficili sia per Maria Soledad che per il piccolo Leo, nato a soli 7 mesi e non 9, e per questo rimasto in incubamento per molto tempo prima di poter andare a casa con mamma e papà. Fortunatamente, però, tutto è bene quel che finisce bene. L'amore tra Maria Soledad e Rudy prosegue a gonfie vele e ora procediamo noi col raccontarvene qualche dettaglio.

Di lei non conosciamo esattamente la data di nascita, ma possiamo dirvi che sia la terza compagna del discografico. Sappiamo inoltre che sia più giovane di lui, come raccontato più volte dallo stesso Rudy, ma non sappiamo esattamente di quanto. Sappiamo inoltre che Maria Soledad non voglia apparire in tv. Sarebbe molto riservata e gelosa del suo privato, e anche per questo non racconta molto di sè. Sappiamo che sia molto appassionata di pittura e di arte, e che sia molto creativa. Rudy, infatti, si incanterebbe a guardarla ogni volta che prende un pennello in mano.