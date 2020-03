Simone Nolasco: altezza, vita privata, Ezequiel, moglie

Di Marcello Filograsso venerdì 13 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Simone Nolasco

Simone Nolasco è uno dei ballerini professionisti di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Nato a Roma il 28 luglio del 1993 a Roma, comincia a studiare danza classica presso l'Academy School of London, per poi diplomarsi presso Lachance Ballet di Steve Lachance.

Nel 2008 inizia la sua carriera con il musical Gianburrasca, ma ben presto arriva anche la tv con I migliori anni, L'anno che verrà, Italia's Got Talent, Ti lascio una canzone, per poi ballare nella tappa italiana di Assago di Justin Bieber, oltre che nel video musicale di Elisa No Hero. Ha preso parte ai tour di Alessandra Amoroso ed Elisa.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il ballerino 27enne del quale è ignota l'altezza è fidanzato con il ballerino argentino Ezequiel De Lorenzi. Il ragazzo non aveva mai parlato del suo orientamento sessuale, fino a quando non ha pubblicato il 14 febbraio 2020 una foto in cui baciava il compagno.

