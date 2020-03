Vittorio Emanuele di Savoia: chi è il padre di Emanuele Filiberto di Savoia

Di Ivan Buratti giovedì 12 marzo 2020

ita privata, curiosità, gossip su Vittorio Emanuele di Savoia

Nato a Napoli il 12 febbraio 1937, Vittorio Emanuele Alberto di Savoia (il nome completo è Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria) è l'unico figlio maschio dell'ultimo Re di Italia Umberto II e della Regina Maria José. Nel 2020 ha compiuto 83 anni.

Nel 1970 sposa Marina Ricolfi Doria a Las Vegas con rito civile, mentre l'anno dopo conferma il matrimonio con rito religioso a Teheran. Nozze contrastate dal padre Umberto, poco felice della compagna scelta dal figlio come coniuge. Nel 1972 nasce il loro unico figlio, Emanuele Filiberto di Savoia. Fino al 2002, Vittorio Emanuele, Marina Ricolfi Doria e il figlio Emanuele Filiberto di Savoia hanno vissuto in esilio in Svizzera a causa della norma costituzionale che obbligava tutti gli eredi maschi della casata a non avere residenza in Italia.

Vittorio Emanuele di Savoia è noto popolarmente per i suoi scivoloni e gaffe, spesso di caratura internazionale. In un'intervista al Tg2 del 1° maggio 1997, a pochi anni dal chiacchieratissimo rientro in Italia, Vittorio Emanuele, si rifiutò di prendere posizione a proposito della collaborazione tra il nonno Vittorio Emanuele III e il governo fascista, che promulgò le leggi razziali contro la comunità ebraica italiana col sostegno di un Savoia. "Molti le chiedono un atto simbolico di scusa, Lei che risponde?", chiese il giornalista, a cui il Pretendente al trono d'Italia rispose:



No, perché io non ero neanche nato. No, no. Il casato con quelle leggi... No, non sono così terribili.

Bisognerà attendere il 2002, anno dell'abrogazione dell'esilio, per la presa di posizione di Casa Savoia contro le misure adottate dal regime di Mussolini. Tante, inoltre, le vicende giudiziarie e gli affari controversi che hanno visto protagonista Vittorio Emanuele di Savoia nel corso della sua vita: