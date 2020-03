E' finita tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone: il messaggio su Instagram (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 12 marzo 2020

"A buon intenditor poche parole. E' un momento delicato" le parole dell'influencer durante una diretta Instagram.

Dai rumors alla realtà, una settimana fa vi abbiamo parlato dell'ipotetica crisi venutasi a creare tra Giulia de Lellis e Andrea Iannone, oggi le parole della popolare influencer dichiarate durante una diretta Instagram non lasciano molto spazio ad altre ipotesi.

Il momento critico è in corso e segue un periodo di voci che vanno avanti da ormai un mese. I due non compaiono insieme sui social dalla scorsa metà di gennaio. Si è parlato di un riavvicinamento di Giulia al suo storico ex Andrea Damante, di un presunto tradimento del campione di moto con un'altra ragazza e - ultimo rumor in ordine di tempo - dell'allontanamento della de Lellis dall'abitazione di Lugano in Svizzera (dove i due convivevano) e del trasferimento a Pomezia ventilata dal settimanale Chi.

Sono tutti indizi che ricollegati non fanno sicuramente pensare a qualcosa di positivo, ebbene Giulia finalmente ha parlato confermando che i rapporti si sarebbero rotti. Nella diretta instagram afferma:



Faccio dell'altro e vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice: "A buon intenditor poche parole". Anche perché non mi piace, ogni volta, dovermi giustificare o dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Capisco che, essendo un personaggio pubblico, come qualcuno mi definisce, io debba dare una spiegazione.

Quasi seccata al solo pensare una situazione evidentemente messa a repentaglio conclude:



Non entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati anche perché è un momento in cui non mi sembra il caso di parlare di certe cose. Possiamo andare oltre adesso?