Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini ammette flirt con Antonio Zequila

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

Adriana Volpe, invece, continua a negare di essere stato con l'attore

"Voglio smascherare Adriana Volpe". Antonio racconta di un incontro decisamente romantico... Adriana ovviamente nega. E la situazione in Casa diventa sempre più tesa tra liti e "scioperi". #GFVIP pic.twitter.com/kT64VYQ4CI — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2020

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 11 marzo 2020, Valeria Marini ha ammesso di aver avuto un flirt con Antonio Zequila alcuni anni fa. La rivelazione è arrivata durante l'ennesima discussione tra l'attore e Adriana Volpe.

Nodo della questione, come sempre, il presunto passato passionale tra i due, da lui confermato, da lei fermamente negato. In questo senso, la Volpe ha fatto un discorso sugli effetti che hanno le parole e ha ribadito che "una donna non è né un trofeo da esibire, né una proprietà privata". Zequila ha replicato ricordando che "non è bello dire ad un uomo 'mi fa schifo' o 'si imbuca alle feste'. Quindi ha precisato che aver avuto o non aver avuto un flirt con Adriana Volpe "nulla mi toglie, nulla mi aggiunge" perché non stiamo parlando di "Sharon Stone o Kim Basinger". Infine, ha fatto notare che già nel 2006, quando prese parte all'Isola dei famosi, il flirt con la Volpe fu reso pubblico:

Perché non mi hai querelato nel 2006?

La Volpe ha timidamente risposto asserendo di aver rilasciato all'epoca delle interviste per smentire quelle voci. Zequila ha rincarato la dose svelando che, dopo aver lasciato il reality, quando fu ospitato in un programma condotto da Giancarlo Magalli, la Volpe "mi fece una telefonata". L'attore non è andato oltre nel racconto, chiudendo il suo intervento sarcasticamente: