Coronavirus: il tutorial di Barbara Palombelli per realizzare una mascherina con foulard e pellicola (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Il secondo tutorial di Barbara Palombelli per realizzare una mascherina fatta in casa

Ormai è diventato un vero e proprio appuntamento fisso quello del tutorial di Barbara Palombelli all'interno di 'Stasera Italia'. Oltre alla carta da forno, esiste un altro metodo per realizzare una mascherina fatta in casa utilizzando un foulard e la pellicola per conservare gli alimenti. Ecco le parole della giornalista:

"C'è un altro metodo. Usiamo una pellicola per proteggere i cibi... la stendiamo a triangolo, in un foulard che ci può piacere e la annodiamo in modo da proteggerci. Con questa plastica ed un foulard, alla fine, quando torniamo dalla spesa o da quel poco che abbiamo fatto fuori casa, perché ormai siamo tutti in casa, prendiamo la plastica, la gettiamo, ci laviamo le mani".

CLICCA SULLA FOTO PER GUARDARE IL VIDEO