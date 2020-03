Leonardo Greco: "Positivo al Coronavirus"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

La conferma di Leonardo Greco sulla propria positività al Coronavirus

Con un lungo post sui propri social, Leonardo Greco ha ringraziato tutti i fan che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione della sua foto all'ospedale Sacco di Milano, ricoverato per una brutta polmonite.

L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha confermato, oggi, di essere stato colpito dal Coronavirus:

Ciao volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto ....La solidarietà fa bene al cuore e all'anima ... e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera il COVID-19 ... si perché oggi è arrivata la conferma della mi positività .

Lo dico senza vergognarmene senza aver paura lo dico solo per far riflettere le persone , che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall'età ... per questo adesso bisogna essere UNITI VOLERSI BENE SENZA DISCRIMINAZIONE .

È una lotta che riguarda tutti noi ... ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e AMORE .

Grazie a tutti ❤️

#restateacasa

Nel giro di poche ore, il messaggio ha raggiunto oltre 10 mila like su Instagram e altrettanti sulla pagina ufficiale Facebook. Forza Leo!