Alessandro Di Battista diventa di nuovo papà, l'annuncio social

Di Federico_40 mercoledì 11 marzo 2020

Secondo figlio in arrivo per l'esponente grillino.

Ex deputato della Repubblica, nonché tra i principali volti del Movimento 5 Stelle, il 41enne Alessandro Di Battista sarà presto di nuovo padre.

Ad annunciare il lieto evento la compagna Sahra Lahouasnia, via social, con una foto inequivocabile che la vedo mostrare il pancione. “Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo. Ops we did it again!”, ha scritto Sahra, seguita da un video sul profilo di Di Battista in cui l'esponente politico scoppia un palloncino pieno di coriandoli azzurri davanti al primogenito Andrea, nato nel 2017.

“Anche una sera di qualche mese fa… siamo rimasti a casa. Ops, l’abbiamo fatto di nuovo”, commenta Alessandro, dal 2013 al 2015 vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari.