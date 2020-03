Marco Baldini: "Fiorello? E' stato il mio compagno di giochi"

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Marco Baldini, ospite a Vieni da me, invita Fiorello a bere un caffè

Marco Baldini, ospite, oggi, martedì 10 marzo 2020, di 'Vieni da me' su Rai1, ha risposto alle domande con le emoticons ricordando i tempi d'oro, in tv e radio, con Rosario Fiorello:

Baldini: "E' stato il mio compagno di giochi, ci siamo divertiti moltissimo in tv, in radio e nella vita privata. Avevamo la stessa intesa dei compagni di banco. Bastava capirci con uno sguardo. Il matrimonio c'è stato... in quel momento eravamo una coppia. Malgrado Rosario sia un perfezionista, lui trovava sempre un escamotage per farci ridere. Si lavorava tanto con lui però non mi è mai pesato. Fare la sua spalla mi veniva in maniera naturale. In realtà, lui prendeva spunto da quello che dicevo io per farci una battuta. Io ero bravo ad alzargli la palla e lui a schiacciare. L'importante è arrivare ad un risultato. Quando è finito il periodo di quarantena, magari ci possiamo prendere un caffè. Almeno per sapere come stai...".

La fidanzata Aurora ha confessato che l'unico uomo dello spettacolo con cui lo tradirebbe è Gigi Proietti. Un ricordo speciale anche di Franco Califano:

Baldini: "E' la persona che ci ha fatto più ridere in assoluto, a me e Fiorello. Era un comico naturale oltre ad essere un filosofo. Spesso se ne usciva con delle frasi verso le donne assai esilarante. Era fantastico".