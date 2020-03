Grande Fratello Vip, Ursula Bennardo: "Sossio mi ha promesso che non mi avrebbe delusa"

Di Sebastiano Cascone martedì 10 marzo 2020

Ursula Bennardo fa il tifo per il fidanzato Sossio Aruta

Ursula Bennardo, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha rotto, per la prima volta, il silenzio attorno alla partecipazione di Sossio Aruta al 'Grande Fratello Vip'. Nelle ultime ore, l'ex calciatore campano ha manifestato, ad Antonella Elia, il desiderio di riabbracciare la compagna e la figlioletta Bianca:

Bennardo: "Io e Sossio abbiamo deciso insieme per il Grande Fratello. Siamo ormai più di una coppia, siamo una famiglia, e questa decisione così importante, come tutte le altre, l'abbiamo presa insieme e di comune accordo. Sono contenta, per lui l'opportunità di partecipare a Grande Fratello Vip è un'occasione importante, unica, tanto che addirittura la piccola Bianca non ha avuto dubbi: il papà doveva entrare nella Casa".

L'ex protagonista del trono over, inoltre, è orgogliosa del proprio fidanzato che spera possa arrivare più lontano possibile:

"Prima di salutarmi e andare via per iniziare questo percorso televisivo, Sossio mi ha detto 'ti amo', ma anche di stare tranquilla e mi ha promesso che non mi avrebbe delusa. Cosa di cui sono certa. Gli ho detto di divertirsi, senza mai però dimenticare di pensare a me e Bianca ogni istante che sarà lontano da noi. L'unico consiglio che mi sono sentita di dare a Sossio è stato quello di mantenere la calma, perché lui sa essere molto irruento. E poi gli ho detto ovviamente quello che lui ha detto a me, ossia di stare tranquillo: io e Bianca siamo qui che lo aspettiamo".