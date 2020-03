Amici 19, Talisa Ravagnani saluta Javier Rojas: "Sarà difficile senza te fuori" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 7 marzo 2020

L'addio di Talisa Ravagnani a Javier Rojas dopo l'eliminazione dal serale di Amici 19

Nel corso dello speciale del sabato di 'Amici 19', andato in onda, oggi, 7 marzo 2020, Talisa Ravagnani, eliminata durante la seconda puntata del serale, ha la possibilità di dare un ultimo saluto a Javier Rojas, il ballerino con cui sta nascendo un sentimento molto bello, destinato a durare anche fuori dalla scuola (Qui, il video).

I due ormai ex compagni d'avventura si baciano e abbracciano intensamente prima di lasciarsi andare ad importanti promesse:

Talisa: "Doveva succedere prima o poi. Vai, vinci e fai quello che c'è da fare. Mi mancherai. Ci rivedremo presto. Non troppo presto ma ci rivedremo. Sarà difficile senza te fuori".

La danzatrice, poi, è corsa a salutare Gaia con cui ha legato particolarmente durante i mesi in accademia. Poi, torna fuori, in giardino, e saluta il proprio amato in attesa di rivederlo una volta terminato il programma:

Talisa: "E' stato bellissimo. Ti voglio bene, tanto bene, tanto bene. Ci vediamo a Milano".

Javier, stanotte, ha ricevuto anche la telefonata a sorpresa della mamma e di tutta la sua famiglia che, a Cuba, si è riunita in casa per seguire il secondo appuntamento del programma.