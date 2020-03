Giorgia Palmas: età, carriera, vita privata

Di Claudia Cabrini sabato 7 marzo 2020

Età, carriera e vita privata di Giorgia Palmas

L'abbiamo ufficialmente conosciuta in tv come valletta, e più precisamente nel ruolo di Velina, nel telegiornale satirico di Canale 5, Striscia La Notizia, ma l'abbiamo anche ritrovata più avanti in altri programmi Mediaset tra i quali Paperissima. Stiamo parlando di Giorgia Palmas, la modella e soubrette televisiva attualmente fidanzata con lo sportivo Filippo Magnini, che tra soltanto poche settimane prenderà in sposo.

Ma cosa sappiamo davvero di lei? Partiamo dal principio, e incominciamo col dirvi che la splendida Giorgia sia Cagliaritana. Sì, è nata a Cagliari sotto il segno dei Pesci, il 5 marzo 1982, e tra le tappe più importanti della sua carriera, prima di Striscia La Notizia, ricordiamo anche il secondo posto a Miss Mondo, oltre - negli anni a venire - alla sua partecipazione come concorrente al reality Isola dei Famosi, che riuscì a vincere battendo tutti i naufraghi concorrenti.

Di lei ricordiamo anche alcuni aneddoti relativi alla sua vita privata, come la sua storia d'amore con il calciatore Davide Bombardini, dal quale ha avuto una figlia - sua unica bimba al momento - nata nel 2008, di nome Sofia. Nonostante la sua giovane età, Giorgia è già mamma di una splendida bimba di 11 anni, che cresce in fretta e diventa ogni giorno più bella.

Nel 2012, però, la sua vita è andata avanti. A seguito della sua precedente relazione con il papà di Sofia, Davide, Giorgia si è innamorata dell'inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti, anche biker professionista. Tra i due la relazione è nata quasi all'improvviso, con tanta passione. Una storia molto seria, che è proseguita felicemente per molti anni. Proprio con Brumotti, Giorgia Palmas sognava l'abito bianco, come da lei stessa confessato al settimanale Oggi in un'intervista di qualche anno fa:



"Se Vittorio chiedesse la mia mano accetterei al volo. Anche se sono sicura di una cosa: all'altare, con noi, ci sarà pure la bici. Tutta addobbata, tutta in ghingheri".

Per lei, però, il destino ha voluto qualcosa di diverso e inaspettato. Nel 2018, ad aprile, Giorgia inizia a frequentare il bel Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini nonché tra gli sportivi più apprezzati e invidiati d'Italia. Tra i due è subito vero amore, e dopo un anno e mezzo di relazione, lui l'ha chiesta in sposa. Giorgia ha finalmente incontrato il suo principe azzurro, con il quale convolerà a nozze tra poche settimane, in Sardegna.