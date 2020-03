Filippo Magnini al serale di Amici con Giorgia Palmas: "Con lei mi sono aperto totalmente" (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 7 marzo 2020

Il nuotatore è intervenuto in un monologo dedicato alla forza di ricominciare. Le parole dedicate alla futura moglie: "Circondatevi di persone come lei"

Nel secondo serale di Amici trasmesso ieri 6 marzo 2020 da Canale 5 in uno studio vuoto per via delle misure prese in seguito all'emergenza Coronavirus, Maria de Filippi ha ospitato il nuotatore Filippo Magnini, recentemente assolto dall'accusa di aver fatto uso di doping dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Magnini si è presentato insieme alla sua futura moglie, la showgirl ed ex velina Giorgia Palmas.

Ne ha approfittato per parlare con i talenti della scuola e far capire loro com'è possibile uscire dai momenti di crisi e come combattere le difficoltà con se stessi affinché nella vita si possa tornare ad essere vincenti: "La maggior parte delle persone chiama sacrifici ciò che, per la maggior parte delle volte, sono dei sacrifici. Ed è lì, ragazzi, che c’è la differenza. Iniziate a chiamare scelte quelli che oggi vedete come sacrifici. Nella vita ci saranno molti alti e bassi, ma non smettete mai di credere in voi stessi

Il riferimento è chiaramente al caso doping che lo ha coinvolto: "Non avrei mai pensato che il mio nome sarebbe stato associato a questo, ma sapevo che la verità sarebbe venuta a galla".

Un pensiero d'amore e di gratitudine va alla sua compagna, al suo fianco dal marzo 2018:

Con lei, Giorgia, io mi sono aperto totalmente. Lei conosce ogni ferita di questo percorso. Raramente ho dormito. Un sacco di pianti e dolore. Quello che voglio consigliarvi di tenervi stretti le persone come lei, di trarne forza, perché ci saranno sempre.

Giorgia, seduta ad assisterlo in una parte dello studio sorride, assiste con emozione al discorso di colui che presto diventerà suo marito. Sullo sfondo, nel maxischermo, compaiono le foto della coppia felice.