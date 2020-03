Carla Signoris: chi, età, carriera, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 6 marzo 2020

Età, carriera e vita privata di Carla Signoris

Forse alcuni di voi la conosceranno per essere un'incredibile attrice, ma in pochi ancora oggi sanno che Carla Signoris sia anche la moglie del comico e attore Maurizio Crozza. I due, molto riservati sulla loro vita privata, raramente si sono fatti paparazzare sulle copertine dei giornali di gossip e altrettanto raramente per gossip sono finiti in tv. Quel che è certo, però, è che formino a tutti gli effetti niente meno che una delle coppie più eleganti e belle dello star system italiano.

Attrice, conduttrice e anche doppiatrice, ricorderete forse la voce di Carla Signoris in alcuni film di animazione. Proprio Carla ha interpretato il pesciolino Dory, all'interno del film di animazione Alla ricerca di Nemo, ad esempio.

Nata a Genova nel 1958, Carla studierà recitazione diplomandosi presso il Teatro Stabile di Genova quando ancora sarà una studentessa universitaria presso la facoltà di Architettura. Le sue spiccate capacità attoriali le permetteranno una candidatura ai Nastri d'Argento nel 2005 come Miglior Attrice Non Protagonista all'interno del film Le leggi del desiderio, e una candidatura ai David di Donatello per la pellicola Ex.

Nel 2006 approderà al fianco del marito su La7 a Crozza Italia e Crozza Alive. Ed è proprio qui che fa capolino anche il suo privato. Di Carla, infatti, possiamo dirvi che sia felicemente sposata con il marito Maurizio dal 1992. I due hanno due figli, Giovanni e Pietro e, come più volte dichiarato in diverse interviste, Carla del suo matrimonio spiega sia ben lontano dall'adulterio, poiché lei sarebbe veramente gelosissima.

Al momento, Carla abita insieme al marito e ai figli a Genova, città in cui è nata e cresciuta. Lavora a Milano dove si reca ogni volta che deve registrare qualche particolare puntata per la tv.