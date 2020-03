Angelo Pisani: chi è, carriera, moglie, figlia e vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 6 marzo 2020

Carriera, moglie, figlia e vita privata di Angelo Pisani

Molti di voi l'avranno inizialmente conosciuto come parte del duo comico debuttato in televisione a Zelig, Pali e Dispari, ma Angelo Pisani, noto comico, attore cinematografico ma anche attore e conduttore per la tv, ad oggi è molto di più.

Angelo Pisani nasce nella città di Milano nel 1979. Figlio unico, frequenterà l'istituto di Ragioneria prima di proseguire il suo percorso di studi presso l'Università Statale di Milano, dove si specializzerà in lingue straniere.

La sua più grande passione, tuttavia, è sempre stata quella della recitazione, e del teatro comico in particolar modo. Anche per questo, nel 1997 frequenterà il Laboratorio Scaldasole di Milano, dove inizierà a fare sul serio nel duo comico Pali e Dispari. La coppia di attori arriverà anche in televisione, grazie al contenitore cabarattestico Zelig, ottenendo un enorme successo.

Sarà proprio il cabaret, e Zelig in particolar modo, a battezzare più che positivamente la carriera di Angelo, che con i Pali e Dispari farà parte del cast del programma per ben 6 anni, dal 1999 al 2005, nei panni di due teenager, Nucleo e Capsula.

Sempre a Zelig, Angelo Pisani incontrerà quella che ad oggi sappiamo essere la sua storica compagna, nonché mamma della piccola Agata; l'attrice e conduttrice tv Katia Follesa. Tra i due sarà subito amore, anche se - come raccontato a diversi giornali da Katia, negli anni - la loro relazione inizialmente fu molto complicata. Dopo vari tira e molla, il loro rapporto di coppia si consoliderà con l'arrivo della piccola Agata, primogenita dei due comici che l'hanno data alla luce nel 2011. Come forse saprete, Angelo e Katia hanno proseguito felicemente il loro rapporto fino a qualche anno fa - quando improvvisamente qualcosa tra loro sembrava essersi danneggiato per sempre. Angelo e Katia, però, per il bene della figlia hanno deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, resistendo ad periodo da separati in casa. Fortunatamente, ora le cose tra i due si sono sistemate. Angelo e Katia avrebbero capito di amarsi follemente e di non volersi lasciare più.

La carriera di entrambi è egregiamente proseguita anche dopo Zelig. Lui al momento è impegnato anche in un tour teatrale con Katia, mentre lei oltre al teatro ha continuato a lavorare a diverse produzioni per la tv, anche in veste di conduttrice come, ad esempio, all'interno del programma Cake Star.