Fabrizio Moro: altezza, fidanzata, età, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 6 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Fabrizio Moro

Nato all'anagrafe a Roma il 9 aprile 1975 come Fabrizio Mobrici, Fabrizio Moro (45 anni) è uno dei cantanti italiani più in voga dell'ultimo decennio.

La sua popolarità si deve essenzialmente ai Festival di Sanremo ai quali ha partecipato, che sono sei: esordisce nel 2000 con Un giorno senza fine, ma si piazza solo 13esimo e passa praticamente inosservato. Ci riprova sette anni dopo con Pensa, che scrive dopo aver guardato una fiction tv: ispirata a Falcone e Borsellino, la canzone entra nei cuori di pubblico e critica, trionfando nella sezione Giovani del Festival condotto da Pippo Baudo.

E come accade spesso con i Sanremo condotti da Baudo, il vincitore delle Nuove Proposte si ripropone l'anno successivo, piazzandosi terzo con Eppure mi hai cambiato la vita. Nel 2010 torna con Non è una canzone, ma viene eliminato alla quarta serata.

Nel frattempo Moro si cimenta come autore, scrivendo per Noemi Sono solo parole nel 2012 e per Valerio Scanu Finalmente piove nel 2016, per poi tornare nel 2017 in gara con la ballad Portami via. Il Festival di Sanremo lo vince infine l'anno dopo in coppia con Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, brano sul terrorismo.

Intanto, prende il largo anche la sua carriera tv: il cantante nel 2015 diventa professore ad Amici di Maria De Filippi, assegnando il suo inedito Un'altra vita ad Elodie.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Fabrizio Moro, alto 1,80 m, ha due figli, Anita e Libero, avuti dalla ex compagna Giada Domenicone. Al momento il cantante è single, anche se si era parlato di un flirt con la conduttrice Bianca Guaccero.

Foto: account Instagram Fabrizio Moro