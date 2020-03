Nina Palmieri: Le Iene, Avezzano, anni, fidanzato, gravidanza

Di Fabio Morasca giovedì 5 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Nina Palmieri.

Nina Palmieri, vero nome Giovanna, è una giornalista, autrice e conduttrice nata il 26 marzo 1976 ad Avezzano, paese in provincia dell'Aquila, e nota per essere una delle Iene dell'omonimo programma televisivo in onda su Italia 1. Oltre a firmare servizi, Nina Palmieri, insieme a Roberta Rei e a Veronica Ruggeri, conduce Le Iene Show in studio, alternandosi con altre tre Iene, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Laureata in Lettere, Nina Palmieri ha iniziato la propria carriera, lavorando presso la redazione di BluNotte - Misteri Italiani, programma di Carlo Lucarelli, per Ballarò, programma di Rai 3 condotto da Giovanni Floris, per Invisibili, programma di Italia 1 condotto da Marco Berry, per Speciale Tg1 e per Le Iene, realizzando servizi, senza mai andare in video.

Il debutto in video risale al 2011 con il programma Sex Education Show, talk show sulla sessualità in onda su Fox Life.

Nel 2017, all'età di 40 anni, Nina Palmieri è diventata mamma di Amanda, avuta dal suo compagno. La Iena ha sempre mantenuto la massima riservatezza riguardo la sua vita sentimentale, pubblicando sui social pochissime immagini del padre di sua figlia.

Nina Palmieri dichiarò di essere incinta in un servizio, andato in onda durante una puntata de Le Iene, dedicato alla tecnica del congelamento degli ovuli.

In occasione della nascita di sua figlia, Nina Palmieri, con un post condiviso sui social, ha svelato i motivi per i quali ha scelto il nome Amanda: