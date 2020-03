Amici 19, Talisa: "Non mi fidanzerei mai con Javier, non mi fido" (VIDEO)

In quanto vincitore della prima puntata di Amici Prof., Timor Steffens ha avuto la possibilità di premiare un allievo di Amici 19. La scelta del coreografo è ricaduta sulla ballerina Talisa, alla quale è stata concessa la possibilità di andare a cena ("speciale") con un compagno a sua scelta.

Talisa ha optato per Javier, con il quale da qualche tempo è in corso un flirt.

Dopo essersi scambiati effusioni, sguardi e aver dormito insieme, i due si sono scambiati un casto bacio (con il ballerino che ha cantato Baciami adesso di Enrico Nigiotti). Poco dopo Javier ha ammesso di pensare anche alla "fidanzata che avevo fuori". Quindi, confidandosi con Giulia, Talisa ha detto:

Io non mi fidanzerei mai con Javier, non mi fido. Tu devi essere onesto... lui mi dice 'ti voglio bene', oppure prima di andare a letto mi dice 'i love you'. No, non voglio questo, se non lo dici sinceramente. Dici la verità, se non lo vuoi, non lo vuoi e va bene.