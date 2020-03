Tomaso Trussardi: chi è, età, altezza, lavoro, figlie

Di Ivan Buratti mercoledì 4 marzo 2020

Vita privata e carriera di Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi, chi è? Impariamo a conoscere meglio l'uomo, tra i volti più amati dalla cronaca rosa italiana.

Tomaso Trussardi è un imprenditore, amministratore delegato dell'azienda di moda di famiglia, il celebre marchio Trussardi, brand fondato nel 1911. Nato a Bergamo il 6 aprile 1983, sotto il segno dell'Ariete, compierà 37 anni nel 2020. Figlio di Nicola Trussardi (che portò il brand al successo tra gli anni Settanta e Novanta) e Maria Luisa Gavazzeni, nipote di Giordano Trussardi, è alto 1.85 metri. Dopo la laurea in Economia all'Università Bocconi di Milano, si dedica alla cura degli affari della società di famiglia, forte della propria quota e di quella della sorella Beatrice, che ha lasciato a lui gli incarichi per dedicarsi alla Fondazione Trussardi.

L'imprenditore è stato legato sentimentalmente per dodici anni alla modella e valletta Lucia Fabiani. Tra i suoi flirt si annoverano quelli con la showgirl Alessia Venturi e l'ex protagonista di Uomini e donne Anna Munafò. Nel 2011 conosce Michelle Hunziker grazie al giornalista Vittorio Feltri e tre anni dopo, nel 2014, sposa la showgirl nel Palazzo della Ragione di Bergamo. Nel 2013, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono diventati genitori di Sole; due anni dopo, invece, è nata Celeste.

Al fianco di Alberta Ferretti ed Eva Herzigova, Tomaso Trussardi ha partecipato come giudice della prima e unica stagione di Project Runaway Italia nel 2014, andata in onda sul canale Foxlife. Amante delle automobili (come il padre Nicola e il fratello maggiori Francesco, persi prematuramente nel 1999 e nel 2003 proprio a causa di incidenti d'auto), ha lavorato per la rivista Motori di Libero. In passato, per promuovere il profumo maschile della propria maison di moda, si è prestato come modello della campagna pubblicitaria. D'altronde, fascino e bellezza non gli sono mai mancati: alto, biondo, inevitabilmente sempre elegante, viso pulito da bravo ragazzo e occhi chiari. E se non sono questi gli ingredienti del successo...