Clizia Incorvaia: svelata la vera età (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 4 marzo 2020

Clizia Incorvaia ha 39 anni: la rivelazione in un video sui social

Clizia Incorvaia, con una serie di Instagram Stories, postate sul proprio account Instagram, ha svelato, per la prima volta, la verità sulla propria età. Il prossimo 10 ottobre, infatti, l'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip 4', compirà 40 anni. E non 35 - 36 come dichiarato ai suoi compagni d'avventura. Ecco la spiegazione:

"Vi racconto questa cosa perché ho capito che bisogna giustificare ogni cosa. La storia è questa: quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto infantile, non riuscivo a lavorare perché avevo 18 anni ma ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello. E io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell'età non è bello dimostrarne di meno. Ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione. A 30 anni Tornatore, che era il mio idolo e lo è ancora, mi aveva scelto per la pubblicità dell'Esselunga, mi aveva convocata e confermata. Poche ore prima mi hanno chiamato dicendomi che per il cliente non ero credibile".

L'ex gieffina ha voluto chiudere, una volta per tutte, questa vera e propria 'caccia alle streghe' attorno ai suoi anni:

"Trovo bislacco che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato 3 anni in meno. Avevo detto 36 e invece sono 39 [...] Quello che conta è l’anima di una persona e ricordatevi sempre che tutto il resto è noia! Io e Paolo ci siamo scelti, esteticamente sembriamo anche coetanei e il distacco non si vede. E anche se fosse, tra dieci anni… ma chi se ne frega! Spero che le nostre anime parlino sempre la stessa lingua"