Uomini e Donne: anticipazioni oggi Trono Over, puntata 4 marzo 2020 (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 4 marzo 2020

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 4 marzo 2020.

Uomini e Donne è il people show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 4 marzo 2020

Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Vicolo delle News, Tina Cipollari inizierà la puntata, discutendo con un signore seduto tra il pubblico, sostenitore di Gemma.

Sempre Tina Cipollari porterà in studio altri 4 ex corteggiatori di Gemma presi dalla famosa cartina geografica con tutti gli uomini frequentati da Gemma in questi anni di partecipazione a Uomini e Donne. Anche in questo caso, l'opinionista indagherà su cosa c'è stato effettivamente tra di loro, ovviamente, per quanto riguarda la loro intimità.

Valentina A., invece, si siederà al centro dello studio per parlare dei suoi due nuovi corteggiatori.

Uomini e Donne: dove vederlo

Uomini e Donne: Second Screen

