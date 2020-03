Grande Fratello Vip, nuova lite tra Antonella Elia e Valeria Marini (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

E' ancora scontro sul rosario tra Antonella Elia e Valeria Marini

Clima di alta tensione tra Antonella Elia e Valeria Marini dopo l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip'. Le due primedonne si sono ritrovate a muso duro per un ennesimo scontro. Motivo della contesa? L'ostentazione della fede (e relativa spinta), a favore di telecamera, da parte della showgirl sarda (Qui, il video):

Marini: "Non voglio dare fastidio, ma sul discorso di ieri del rosario per me è davvero un oggetto a cui tengo, ti giuro che non era contro di te"

Elia: "Non giurare il falso, non sei in gradi di dire la verità, la tua è stata una provocazione. Lasciami tranquilla. Tu menti, è una farsa ridicola".

Marini: "Tu mi hai dato una spinta e mi potevi chiedere scusa, anche io voglio dirti la mia adesso".

Elia: "Vergognati, sei una persona fasulla, codarda. Io cerco di conservare un clima tranquillo e tu torni. Sei ipocrita. La fede usala per pregarla in disparte. Non rivolgermi più la parola".

Marini: "Tu devi smettere di essere offensiva.

Elia: "Sei un clown, bugiarda, spergiura. Ti devi vergognare di te stessa. Devi essere tranquilla. Mi stai lontana, parla con gli altri... Questa vuole la vittoria a tutti i costi".

Marini: "Esistono anche dei limiti alle offese".

Siamo di fronte alla resa dei conti?!