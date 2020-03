Cristiano Ronaldo in Portogallo, madre ricoverata dopo ictus

Di Massimo Galanto martedì 3 marzo 2020

Malore per la signora Dolores Aveiro, il fuoriclasse della Juve potrebbe saltare la partita di Coppa Italia di domani contro il Milan

Un malore ha colpito questa mattina, intorno alle 5:30, Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo. Si tratterebbe di ictus. La signora è stata ricoverata presso l'ospedale portoghese Dr. Ne'lio Mendonca di Funchal, Madeira, in prognosi riservata.

Il calciatore della Juventus è partito nel primo pomeriggio per il Portogallo per raggiungere la madre; il fuoriclasse ex Real Madrid non ha partecipato, quindi, all'allenamento, alla Continassa, programmato a partire dalle ore 15 in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di domani sera contro il Milan.

A questo punto, dunque, non è da escludere che Ronaldo salti la partita che si dovrebbe giocare all'Alianz Stadium a porta aperte, ma senza i tifosi provenienti dalla Lombardia, a causa dell'emergenza sanitaria per il coronavirus.

Evidentemente tutto dipenderà dalle condizioni della signora Dolores Aveiro, la cui salute per il figlio è ovviamente prioritaria rispetto a tutto il resto.