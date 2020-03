Veronica Graf: Grande Fratello, Moreno Merlo, Facebook

Di Sebastiano Cascone lunedì 2 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Veronica Graf

Veronica Graf è un'attrice, ballerina, modella. E' nata a Faenza il 9 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia, ma residente a Milano. Ha 30 anni.

Nel 2014, ha partecipato alla tredicesima edizione del 'Grande Fratello'. Recentemente, ha preso parte anche a 'Quelli che il calcio'.

Ha girato il mondo da Parigi a Miami passando per Ibiza e Los Angeles.

E' alta 172 cm e pesa 50 kg.

Veronica si definisce pignola, lunatica, esuberante, eccentrica e permalosa. Racconta di essere sempre stata ribelle e per questo motivo di aver avuto qualche problema con i genitori, in particolar modo con il padre, di origini tedesche, direttore di banca. La mamma, invece, è di origini venezuelane. Ha un fratello di 25 anni, nuotatore professionista, con cui ha un rapporto conflittuale. Si innamora facilmente e altrettanto facilmente si disinnamora perché è alla ricerca dell’uomo perfetto. Ha vissuto all'estero, prima a Los Angeles dove ha lavorato per “Playboy Usa”, successivamente per circa otto mesi ad Ibiza. Nel 2014 ha partecipato a due episodi di “Lucignolo”. Ama il nuoto, la danza, gli sport estremi, adora il sushi e lo shopping.

Il suo account Instagram @veronicagrafofficial supera i 90 mila followers. La pagina ufficiale Facebook, invece, @realveronicagraf è seguita da quasi 8 mila utenti.

Nelle ultime settimane, è balzata agli onori della cronaca gossippara per un flirt con Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso.