Juan Martin Fagiani, chi è il fidanzato di Francesca Manzini?

Di Ivan Buratti lunedì 2 marzo 2020

Vita privata e carriera di Juan Martin Fagiani, fidanzato di Francesca Manzini

Juan Martin Fagiani, chi è il fidanzato di Francesca Manzini? L'imitatrice e conduttrice di Striscia La Notizia è impegnata sentimentalmente con un uomo su cui vige il mistero. Poco si sa di lui, apparentemente assente perfino sui social network. Ecco quello che abbiamo scoperto a proposito del suo lavoro, delle sue passioni e del suo carattere, informazioni ottenute soprattutto grazie alle interviste che la showgirl ha rilasciato nelle ultime settimane.

Juan Martin Fagiani (e non Juan Martin Hernandez, come riportato da alcuni siti) è un ex-rugbista argentino, che ha militato per alcune stagioni nella squadra Amatori Rugby Macerata. In rete non ci sono foto che lo ritraggono da solo. Sul profilo Instagram di Francesca Manzini appare solo in una foto di un romantico bacio in bianco e nero, che lascia intravedere un fisico scolpito e un mare di tatuaggi. Come l'ha descritto la fidanzata in una recente intervista per il sito Sledet?

"Io lo chiamo Gesù, ma non perché è un santo che mi sopporta, ma perché sembra proprio Gesù. Gli assomiglia, è uguale di profilo", ha dichiarato Francesca Manzini, lasciando intendere che Juan Martin Fagiani abbia un viso simile a quello che pittori e scultori attribuiscono a Cristo, contornato da una chioma di lunghi capelli ondulati e da una barba incolta. L'imitatrice ha poi continuato:



Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante. Mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. È veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui.

La disciplina dello sport avrà sicuramente contribuito a temprare il carattere di Juan Martin Fagiani, che col suo atteggiamento da giocatore anche nella vita saprà ponderare scelte e parole, a differenza della vulcanica Francesca Manzini. Si sa che gli opposti si attraggono e si completano...