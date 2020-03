Coronavirus, Lino Banfi: "Un nonno non ha meno valore di un giovane"

Di Giulio Pasqui lunedì 2 marzo 2020

Lino Banfi parla del Coronavirus e rassicura: "Dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura".

"Se muore un nonnino non è che abbia meno valore della morte di una persona più giovane". Con queste parole Lino Banfi, il nonno più famoso del piccolo schermo, ha affrontato la questione Coronavirus. Spesso durante i giorni dell'emergenza si è parlato degli anziani come i casi più a rischio, come se avessero meno valore di un giovane. "Da bambino, quando ancora vivevo a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale... dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato. Dunque, come nonno Libero, dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura del coronavirus e di stare tranquilli, perché noi abbiamo gli anticorpi e siamo forti", ha detto l'attore all'AdnKronos.

