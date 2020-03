Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini ha rifiutato un altro programma

Di Marcello Filograsso lunedì 2 marzo 2020

La showgirl del Bagaglino ha declinato un reality show pur di presenziare nella casa più spiata d'Italia.

Protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini ha rivelato di aver detto un no importante pur di accontentare Alfonso Signorini, che tanto la desiderava all'interno della casa più spiata d'Italia in versione celebrity.

La showgirl del Bagaglino ha svelato al coinquilino Antonio Zequila di quale programma si trattasse:



"Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna, ma ho detto no, dura 15 settimane! Molto meglio qua. L'Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno e ... quando avevo un giorno libero avevo una serata".

Valeria Marini ha quindi declinato l'invito per il reality show spagnolo ovvero l'Isola dei Famosi in salsa iberica, per prendere parte al programma condotto da Alfonso Signorini. In realtà si tratta della sua seconda partecipazione alla trasmissione, dal momento che era stata nella casa nel corso della prima edizione presentata da Ilary Blasi.

Foto: account Instagram Valeria Marini