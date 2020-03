Fabio Testi Junior: figlio, lavoro, chi è?

Di Marco Salaris lunedì 2 marzo 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Fabio Testi Jr.

Fabio Testi Junior è un figlio d'arte nato dal matrimonio (avvenuto nel 1979 e terminato nel 1994) tra suo padre omonimo e la stilista spagnola Lola Navarro. Ha altri due fratelli che si chiamano Thomas e Trini. Lavora e vive in Cina, in un ristorante che si chiama Funk A Deli. Dista non tanti chilometri da Wuhan, luogo in cui si è sviluppato l'allarme legato al Coronavirus.

Recentemente sul suo conto si era sparsa la notizia secondo cui l'uomo non avrebbe potuto avere la possibilità di prendere un volo per l'Italia vista la gravità dell'emergenza del virus nei paesi vicini a dove in questo momento Fabio Junior risiede.

L'agente di suo padre, Maurizio Raimo, ha smentito quanto trapelato spiegando che Fabio Testi jr vive a Shanghai da anni ed è sereno. Precisando che è stato lui a scegliere di non rientrare in Italia, quindi non è rimasto bloccato. Lo stesso Raimo ha aggiunto al Corriere di Verona:



Lo stesso Grande Fratello ci ha contattati per capire se il ragazzo fosse in una situazione 'pericolosa', di modo da fare uno strappo alla regola e avvertire suo padre, ma abbiamo spiegato ch’è tutto okay.

Fabio Testi Jr. non avrebbe nessun profilo social attivo in questo momento.