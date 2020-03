Live non è la d'Urso, faccia a faccia tra Nina Moric e Loredana Fiorentino con il cane Baghera (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 1 marzo 2020

E' Baghera-gate: la mamma di Luigi Mario Favoloso ribadisce le accuse, la modella respinge

Botta e risposta in studio tra Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Mario Favoloso e Nina Moric, accusata di essere stata violenta nei confronti del suo ex fidanzato. Tra le rivelazioni di Loredana, una in particolare ha suscitato l'interesse dei social e le proteste delle associazioni animaliste: "Nina ha dato un morso e Baghera" ha dichiarato la Fiorentino in un filmato nella quale si mostra in casa sua "Le donne di questa casa siamo io e Baghera, ha 6 anni."

Racconta che l'animale è stato in mano a Favoloso e la Moric per 2 anni. Dopo questo tempo però è accaduto qualcosa che ha preoccupato:



Luigi mi dice che deve riportare il cane a casa mia. Mi ha detto che Nina ha dato un morso al cane. Quando è tornata a casa era un po' spaventata, aveva paura a farsi accarezzare.

Nina Moric al termine del filmato ride smentendo Loredana: "Non l'ho morso, ma quando mai! E' assurdo, voglio un bene dell'anima a quel cane. A che punto può arrivare questa donna". Intanto Loredana Fiorentino entra in studio con Baghera al guinzaglio, Nina corre subito a coccolare il cane anche se Loredana cerca di prendere le distanze. Ribadisce le accuse: "Improvvisamente Nina diventa un'altra persona. Ovviamente Baghera ne ha fatto le spese. Luigi Mario non mi avrebbe mai detto una bugia"

La modella contrattacca: "Sei ridicola, hai messo in mezzo pure un cane". Le posizioni non si smuovono, entrambe le 'contendenti' non cambiano idea, perlomeno lo scontro non si acceso oltre e, quasi a smorzare i toni, Loredana conclude con un consiglio alla Moric: "Io spero che tu guarisca tutti i tuoi mali"

