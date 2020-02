Cristina Garofalo: chi è, marito, figlia, carriera

Di Claudia Cabrini sabato 29 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Cristina Garofalo, moglie di Pio D'Antini del duo Pio e Amedeo

Una splendida sirena dai capelli lunghi e castani e dal sorriso brillante. Così potremmo descrivere, a voler esser sinceri, Cristina Garofalo, moglie di Pio D'Antini, il comico del duo Pio e Amedeo, nonché mamma della loro splendida primogenita, Chiara.

Anche lei originaria di Foggia, in Puglia - città natale anche del marito, Pio - Cristina di professione è modella. Classe '88, da oltre 5 anni vive a Milano con il dapprima compagno e ad oggi marito Pio.

Il loro è stato un fidanzamento importante, durato ben 10 anni - 5 dei quali di convivenza. Cristina ha conosciuto Pio quasi per caso, una notte in discoteca, era il 2006. Per Pio è stato un colpo di fulmine (e come dargli torto, vista la bellezza naturale della sua Cristina), per lei è stato subito amore. Da quella sera i due hanno iniziato dapprima a sentirsi telefonicamente e poi a frequentarsi, e non si sono più lasciati.

Cristina è sempre stata molto presente nella vita del marito. Gli è sempre stato vicino, soprattutto nei momenti più importanti. Nel 2009, lei e Pio hanno deciso di trasferirsi definitivamente a Milano, per rincorrere i sogni e la carriera di entrambi. Il 15 luglio 2016, dopo ben 10 anni di matrimonio e 5 di convivenza, Cristina e Pio convolano a nozze.

Nello stesso anno nasce Chiara, la loro primogenita. Come forse già saprete, anche Cristina è molto legata a Amedeo, collega e 'fratellastro' di Pio. Inoltre, è anche molto amica di Maria, moglie di Grieco che con lui ha già dato alla luce due bambini. Le coppie si frequentano parecchio, anche e soprattutto per lo strettissimo rapporto che sempre è esistito tra i due comici pugliesi.