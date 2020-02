Pio D'Antini; moglie, età, figlia, carriera

Di Claudia Cabrini sabato 29 febbraio 2020

Tutto ciò che dovete sapere su Pio D'Antini, del duo comico Pio e Amedeo

Lo conosciamo come Pio del duo comico Pio e Amedeo, ma in pochi sanno anche il suo cognome. All'anagrafe Pio D'Antini, è originario di Foggia, dove è nato il 25 agosto 1983 il comico e attore Pio, sempre in coppia con l'amico fraterno Amedeo Grieco.

Dopo aver lavorato per anni nei villaggi turistici come animatore, Pio approda a Mediaset nel 2012, dove quasi inaspettatamente riesce a dare una svolta definitiva alla sua carriera. Dopo l'esperienza di Zelig, sarà proprio il programma televisivo Le Iene a battezzare a tutti gli effetti il duo comico di attori, Pio e Amedeo. All'interno del programma, infatti, ideeranno la rubrica satirica Chiunque Può che, nemmeno a dirlo, diverrà subito un successo. L'anno successivo, e nello specifico il 12 luglio 2013, Pio debutterà anche come cantante, nei panni di un ultras sfegatato legato agli sketch racchiusi nel progetto Ultras dei Vip. Il primo singolo del duo comico si intitolerà YourPorn.

Nel 2014, Pio e Amedeo debuttano al cinema. Il loro primo lungometraggio si intitola Amici come noi, e racconta seppur molto ironicamente e in modo assolutamente romanzato, delle loro vite - da Foggia al successo. Negli anni, la carriera dei due attori non si è più arrestata. Tra i loro più grandi successi, anche il format per la tv Emigratis, dove Pio e Amedeo si inventavano vacanze da sogno durante le quali 'scroccare' ogni servizio pensabile ed immaginabile.

Se molto sappiamo della sua carriera, meno invece conosciamo del suo privato - del quale Pio D'Antini è molto geloso. Sappiamo che dal 15 luglio 2016 sia sposato con la sua storica compagna, la modella Cristina Garofalo. Le nozze sono state celebrate, dopo oltre 10 anni di fidanzamento di cui 5 di convivenza a Milano, a Foggia - in Puglia, città natale di entrambi. Il loro matrimonio prosegue a gonfie vele, e i due sono anche genitori. Dalla loro unione, nel 2016, è nata infatti la loro prima figlia, Chiara.