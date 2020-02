Loredana Bertè; età, carriera, famiglia, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 28 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere sulla cantante Loredana Bertè

Quanti anni ha Loredana Bertè? Niente meno che una delle voci più importanti d'Italia, Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, e proprio quest'anno compirà i suoi primi 70 anni. Terza di quattro sorelle femmine, venuta al mondo dopo la più grande Domenica, in arte Mia Martini, Loredana vivrà un'infanzia piuttosto travagliata - anche a causa di un padre padrone che segnerà inevitabilmente tutta la sua esistenza.

Come raccontato dalla stessa cantante all'interno della sua biografia, il padre Giuseppe Radames Bertè era infatti un uomo abbastanza violento, a tratti aggressivo e sicuramente molto complicato, possessivo non soltanto nei confronti delle figlie ma anche della moglie, Maria Salvina Dato, la mamma di Loredana Bertè.

Tra i migliori amici di Loredana, ancora oggi spicca Renato Zero, conosciuto nello storico locale del Piper, a Roma, dove Loredana aveva iniziato a lavorare come ballerina.

Il primo successo discografico di Loredana Bertè arriva ne 1975, ed è Sei bellissima, progetto discografico seguito a ruota dai brani di enorme successo Non sono una signora e ...E la luna bussò.

Nel 1995 Loredana subirà la perdita della sorella Domenica, conosciuta come Mia Martini. Inizierà così per lei un periodo di grande disperazione, che la segnerà profondamente. Riuscirà ad uscire dalla depressione soltanto agli arbori degli anni 2000.

Sulla sorella, in una vecchia rivista a Repubblica, Loredana aveva dichiarato:



"È triste pensare che molti registi famosissimi di trasmissioni televisive non volevano Mia. Addirittura c’era un fonico che faceva gli scongiuri e sperava che non cascasse il teatro. Negli ultimi tempi avevano ridotto così Mia, quindi immaginate come poteva sentirsi. [...] La sua voglia di fare musica era immensa, ma glielo hanno impedito per 15 anni. Chissà quante altre canzoni poteva darci, lei che aveva una conoscenza infinita della musica. Con questi signori ho ancora a che fare, alcuni sono vivi, ma quando li guardo in faccia abbassano gli occhi. Non partecipo alle loro trasmissioni".

Tra i più recenti successi discografici di Loredana, ricordiamo anche il singolo Non ti dico no, in featuring con i Boomdabash, e l'album LiBerté.