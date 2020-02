Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in crisi? L'indiscrezione di "Spy"

Di Giulio Pasqui venerdì 28 febbraio 2020

Giulia De Lellis e Andrea Iannoni si sono lasciati? Forse. Ecco l'indiscrezione.

"Scoppia la prima crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone". Si legge sulla copertina del nuovo numero del settimanale "Spy", in edicola dal 28 febbraio. La storia tra l'influencer e il motociclista potrebbe essere arrivata al capolinea. Gli indizi, effettivamente, ci sono tutti. Come scrive il magazine, la loro ultima foto insieme sui social risale al 20 gennaio, quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha festeggiato il suo compleanno. E per ritrovare l'ultimo bacio pubblico bisogna tornare al 16 ottobre.

C'è da precisare che Andrea Iannone non sta vivendo un periodo facile a causa dell'accusa relativa all'uso di sostanze dopanti dalla quale si sta difendendo. Lui ha fatto calare il silenzio, e così anche lei (solitamente sempre molto attiva sui social) ha deciso di fare un passo indietro mediaticamente. Il settimanale parla anche di un rapporto mai interrotto del tutto tra Andrea Damante e la stessa De Lellis. "La loro corsa non è mai finita", scrive il giornalista Gabriele Parpiglia.