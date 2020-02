Uomini e Donne, il bacio 'timido' di Barbara de Santi e Michele (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 27 febbraio 2020

Il corteggiatore mette da parte la timidezza con un colpo di scena.

Barbara de Santi e Michele, da poco impegnati per una frequentazione sorprendono tutti con un bacio da film. Al centro dello studio, cavaliere e dama raccontano la loro uscita insieme a Desenzano dove non tutto sembra essere andato per il meglio. Non si tratta di una litigata ma di un ristorante sbagliato - scelto dalla donna - nella quale i due hanno trascorso una cena affatto gradita: "Faceva tutto schifo, ci hanno portato il pesce avariato".

I due hanno parlato a lungo ma di bacio non se n'è visto né sentito. "Lui è fatto così, è timidissimo" afferma Barbara "Ma è bello, bellissimo. Sembro io a corteggiare lui. Tu non mi hai mai detto che io sono bella", "Come no? tu sei bellissima" risponde lui alzandosi dalla sedia per un colpo di scena da film, regalandole un bacio che di 'timidissimo' ha ben poco (Clicca l'immagine in alto per il video). Il pubblico reagisce con sorpresa, così come Barbara che strabuzza gli occhi "Queste cose non le fai davanti al pubblico".

"Vedi Maria, lui è un uomo tutto da scoprire" conclude la dama concendendo un ballo al suo corteggiatore. Intanto Barbara si è attratta le antipatie di una signora del pubblico che le ha attribuito della 'poco fine', fra le due si è acceso un breve scontro poi immediatamente spento da Michele che ha smentito la spettatrice: "Lei è una donna fine".