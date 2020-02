Barbara d'Urso contro l'assenza di Nina Moric a Live: "Non conosce la parola rispetto" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 23 febbraio 2020

Nina Moric assente a Live Non è la d'Urso di domenica 23 febbraio 2020

Nina Moric, oggi, 23 febbraio 2020, ha saltato il faccia a faccia con l'ex fidanzato Luigi Mario Favoloso e la sua famiglia, il padre Michele e la mamma Loredana Fiorentino a 'Live non è la d'Urso. Una pesante assenza che ha suscitato la reazione infastidita della padrona di casa, Barbara d'Urso. Ecco le sue parole:

Moric: "Il rispetto da parte di Nina Moric non me l'aspetto più. Per questo può fare quello che vuole. La parola rispetto non la conosce. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutti quelli che sono a casa. Poi, può scrivere la lettera, la letterina di Natale, la letterina a voi, poi, gliela leggerò. Non mi interessa. Tanto, sai, Gianluigi... (Nuzzi, ndb) vorrei dire che io sono abituata a tutto. In 43 anni non mi è mai successo di fare 5 ore di diretta in uno studio vuoto. Credimi, per chi è abituato al supporto e al calore di 300 persone, io sono devastata. Ma vado avanti. Non me ne frega niente. Nina Moric ha deciso di non venire. Va bene così. Spero che tu sia felice a casa. Tanto io vado avanti lo stesso".