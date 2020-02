Guido Maria Brera: figli, età, mamma, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 21 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Guido Maria Brera

Noto manager aziendale e marito di Caterina Balivo, conosciamo meglio Guido Maria Brera.

Nato a Roma il 26 agosto 1969 a Roma sotto il segno della Vergine, Guido Maria Brera è un chief investment officer, ovvero lavora nell'ambito della finanza per il gruppo Kairos, fondato quando aveva solo 29 anni.

Brera tuttavia non è solo un finanziere, nel 2014 ha pubblicato il romanzo a tinte autobiografiche I Diavoli, che ad aprile diventa una serie tv per Sky Atlantic con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Ha pubblicato anche il saggio Tutto in frantumi e danza.

Per quanto concerne la vita privata, il 30 agosto 2014 ha sposato a Capri con rito civile la conduttrice televisiva Caterina Balivo, dalla quale ha avuto due figli: Guido Alberto nel 2012 e cinque anni più tardi la piccola Cora. L'uomo è al suo secondo matrimonio, con due figli: Roberto e Costanza Maria.

A Vanity Fair Brera ha rivelato come ha conosciuto la presentatrice:



"A una cena, un colpo di fulmine. Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato".

La madre del finanziere è la signora Mirella, che la stessa Balivo ha ospitato in una puntata di Vieni da me.