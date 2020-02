Uomini e Donne anticipazioni oggi trono over puntata 20 febbraio 2020 (video)

Di Marco Salaris giovedì 20 febbraio 2020

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 oggi trasmetterà il trono over. Nuovi legami che si consolidano come quello tra Marco e Carlotta, la coppia sembra stia navigando su acque buone tanto che i due sono usciti, lui sembra parecchio preso dalla dama ma Marianna seduta nel parterre delle donne non sembra aver preso bene l'intesa dei due.

Massimiliano e Valentina M. continuano la frequentazione ma di mezzo ci si metterà ancora una volta Armando Incarnato che, a quanto sembra, avrebbe contattato la dama al momento impegnata: "Non devi chiamare Valentina".



























Nervi a fior di pelle per Samuel Baiocchi e Alessia, il rapporto si è incrinato per una fiducia venuta a mancare, i due litigheranno al centro dello studio. Tensioni ancora più forti tra Barbara de Santi e Anna Tedesco che avranno da discutere sulla scelta di Valentina D. di uscire con Armando.