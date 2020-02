Francesco Montanari: Andrea Delogu, figli, altezza, chi è

Di Marcello Filograsso mercoledì 19 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Francesco Montanari.

Attore tra i più in voga del cinema italiano, conosciamo meglio Francesco Montanari.

Nato a Roma il 4 ottobre del 1984 - ha quindi 36 anni - si diploma presso l'Accademia di arte drammatica e diventa famoso principalmente per la sua partecipazione alla serie tv Sky Romanzo Criminale, in cui si racconta della banda della Magliana, nella quale interpreta il personaggio del Libanese. In seguito prende parte a fiction come Il cacciatore e I Medici.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 25 giugno 2016 Francesco Montanari è sposato con la conduttrice Andrea Delogu. Le modalità della cerimonia sono state raccontate in televisione nella trasmissione Grande Amore di Rai3, in quanto lei ha giurato anche sulle note di T'appartengo, hit anni Novanta di Ambra Angiolini esplosa con Non è la Rai.

Alto 1,78 m, al momento con Andrea Delogu non ha ancora avuto dei figli ma non è detto che non possano arrivare ad allargare la famiglia.

Foto: account Instagram Francesco Montanari