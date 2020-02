Uomini e Donne anticipazioni oggi trono over puntata 19 febbraio 2020 (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 19 febbraio 2020

Continua l'appuntamento di Uomini e Donne dedicato al trono Over, in onda mercoledì 19 febbraio 2020. Ma che cosa accadrà nella puntata di oggi? Scopriamo insieme nella anticipazioni riportate dai profili social del programma.

In studio entrano due donne, Melania e Annamria, per conoscere Marcello e l'uomo accetta di conoscere entrambe. La decisione creerà qualche critica, soprattutto perché i presenti sono poco convinti della decisione dell'uomo. Interviene anche Valentina che mette in dubbio l'interessa reale nella conoscenza tra Simonetta e Marcello.

Dal parterre delle donne, Antonella scende per un pensiero nei confronti del cavaliere.

Al termine dell'incontro, per Marcello un ballo romantico e conoscitivo al centro dello studio.

Dalle anticipazioni, al centro anche Marco e Carlotta che si sono visti dopo l'ultima sfilata. La loro conoscenza infastidisce Arianna che interviene, criticando il comportamento dell'uomo, indelicato nei suoi confronti e verso di figli di lei, che lui aveva conosciuto come "amico" della mamma.

Appuntamento come sempre dalle 14.45 su Canale 5 per seguire la puntata di Uomini e Donne di oggi, dedicata al trono Over.