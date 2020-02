Scoppia l'amore a La pupa e il secchione e viceversa? cosa sta succedendo (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 18 febbraio 2020

Possibili colpi di scena 'al bacio' nella finale del reality show.

"Può un programma che nasce come esperimento sociologico portare alla nascita di un amore?" La finale de La pupa e il secchione e viceversa di questa sera su Italia 1 potrebbe prendere risvolti alquanto inaspettati per una coppia e non parliamo in questo caso di chi vincerà.

Ai protagonisti in corsa per la vittoria del programma sarà chiesto di lasciarsi andare, senza più freni non solo manifestando le proprie emozioni e affetti nei confronti dei loro compagni (e compagne) d'avventura, ma anche comportandosi come meglio credono, senza badare all'occhio indiscreto della telecamera.

Nella clip visibile cliccando sull'immagine in alto all'articolo è ben visibile un bacio mozzafiato tra il secchione Massa e la pupa Marina. Nelle ultime puntate (soprattutto dopo la squalifica di Carlotta Cocina) i due si sono avvicinati dopo diversi momenti di tensione dati dalla gelosia di Marina che non vedeva di buon occhio l'amicizia tra il suo compagno di coppia e l'ex pupa.

Il bacio (che potrebbe avvenire durante la prova cinema con ospite Sandra Milo) tra i due sarà il gesto galeotto per potersi riavvicinare e, chissà, magari l'assist di un nuovo rapporto. Tutto verrà svelato nell'appuntamento in cui si svelerà quale sarà la coppia vincitrice dell'edizione 2020 del reality show condotto da Paolo Ruffini.