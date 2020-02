Grande Fratello Vip 2020, Andrea Montovoli si racconta: "Ho tenuto dentro questa cosa per 17 anni, ho voluto parlarne perché poteva essere da esempio"

Andrea Montovoli si è raccontato, nei giorni scorsi, in confessionale e con l'amico/concorrente Paolo Ciavarro, parlando di un periodo difficile del suo passato:

Era il 1997, mio papà aveva 40 anni, ha avuto un aneurisma cerebrale e ci ha lasciati. Questi anni qui sono anni bui per me... una cosa brutta che non auguro a nessuno e mi ha cambiato la vita. Dopo che ho perso mio padre, a 14/14 anni sono entrato in giri brutti. Mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la testa, faccia a terra. Ho visto la vita passare davanti, appena hanno messo le manette ho capito che ero salvo..."