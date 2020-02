Fabrizia De Andrè: "Francesca? Pronta alla macchina della verità per far pace con lei" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 17 febbraio 2020

Fabrizia De Andrè pronta a sottoporsi alla macchina della verità per far pace con la sorella Francesca

Ospite, oggi, lunedì 17 febbraio 2020, a 'Pomeriggio 5, Fabrizia De Andrè ha lanciato un ennesimo appello a Francesca per un chiarimento dopo la rottura post uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video). Ad oggi, l'ex concorrente del reality di Canale si è allontanata dalla sorella, considerata la causa della separazione con Giorgio Tambellini:

Fabrizia De Andrè: "E' da settembre che andiamo avanti con questo show del complotto contro mia sorella. Ho fatto un appello, non è stato colto in maniera positiva. Ho provato a chiamarla. Non c'è un avvicinamento. Mi aveva contattato a dicembre per riavere dei vestiti. Mi dispiace che continui la storia dell'invidia. Che ho avuto un'infatuazione con Biagio d'Anelli. Provo una grande stima, per lui, è un amico".

La ragazza, inoltre, ha chiesto alla padrona di casa, Barbara d'Urso, di essere sottoposta alla macchina della verità per una riappacificazione dopo mesi di silenzio:

Fabrizia De Andrè: "Aiutami tu, ti chiedo aiuto. Se vuole sottopormi alla macchina della verità o ad un faccia a faccia in ascensore. Le voglio veramente bene. Voglio che abbia un rapporto anche con mio figlio".

Ecco le parole di Francesca, rilasciate, questa settimana, al magazine 'Mio':

Francesca: "Mio nipote mi manca da morire. Sono sempre stata presente per lui e vorrei esserlo ancora. Non credo che il nostro rapporto sia perduto: in futuro, quando sarà grande, potremo recuperarlo. Per lui, la zia ci sarà sempre!".

Francesca De Andrè chiude tutte le porte a un riavvicinamento con la sorella Fabrizia? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/KXxWLlcgOm — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 17, 2020