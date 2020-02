Davide Devenuto: età, figli, carriera, vita privata

Di Ivan Buratti sabato 15 febbraio 2020

Vita privata, curiosità e aneddoti su Davide Devenuto

Impariamo a conoscere meglio Davide Devenuto, attore stimato, noto al grande pubblico per il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole, impiego che lo ha tenuto occupato dal 2003 fino alle scorse settimane.

Nato a Roma il 15 marzo 1972, sotto il segno dei Pesci, Davide Devenuto compirà prossimamente 48 anni. Inizia a studiare recitazione presto, a 19 anni, frequentando con successo la scuola di Beatrice Bracco. Con l'insegnante argentina partecipa a spettacoli teatrali, ma è nel 2003, a 31 anni, che inizia ad ottenere popolarità nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole. È coinvolto anche alle riprese della versione estiva della trasmissione, Un posto al sole d'estate, ma anche in alcune fiction di successo della Rai: da La squadra (2002), a Il maresciallo Rocca (2003), L'ispettore Coliandro (2009), Ho sposato uno sbirro (2010), Rex (2015), Rocco Schiavone (2018). Nel 2019 è nel cast della seconda stagione di Rosy Abate, su Canale 5. Per il cinema, invece, ha recitato in Amorestremo (2001), Un Aldo qualunque (2002), Nazareno (2007) e In Search of Fellini (2016).

Tra le esperienze di lavoro lontane dal set e dai ciak, da menzionare la partecipazione come concorrente a Celebrity MasterChef Italia nel 2018, e la medaglia di bronzo per il terzo posto. Dal 2008 è sentimentalmente legato all'attrice e showgirl Serena Rossi, da cui ha avuto un figlio, Diego, nato il 5 novembre 2016. A proposito della compagna, in un'intervista di un paio di anni fa a Vanity Fair aveva raccontato:



Chi ha fatto il primo passo? Forse lei, mi ha fatto capire che ci fosse interesse ma non subito. Sono passati circa cinque anni prima che iniziassimo a frequentarci. Certo, prima un po’ di attrazione c’era, flirtavamo, facevamo battute, ma io avevo le mie storie e lei le sue. A un certo punto, però, qualcosa è cambiato. C’è da dire che abbiamo iniziato a uscire insieme quando Serena era già uscita dal cast di Un posto al sole. È stata l’unica salvezza.