Federico Pietrucci: chi è il ballerino di Amici 19

Di Sebastiano Cascone sabato 15 febbraio 2020

Federico Pietrucci ballerino di Amici 2020

Federico Pietrucci è uno dei ballerini di 'Amici 19'. Purtroppo, il titolare del banco di danza non ha avuto accesso al serale, in onda, tra qualche settimana, su Canale 5, perché si è infortunato.

Conosciamolo meglio:

Ha 19 anni e vive a Roma. Si definisce introverso, timido, empatico. Non è competitivo con gli altri ma con se stesso e cerca sempre di superare le aspettative e di fare di più. Non è fidanzato ma in questo periodo “c’è una cosa in ballo”. Da piccolo copiava i passi di Michael Jackson davanti alla tv. Ha cominciato a studiare danza a 5 anni e non ha più smesso. Ama scrivere pensieri e frasi che gli passano per la testa.

Il suo profilo Instagram @federico.pietrucci conta oltre 42 mila followers.

Il danzatore fa anche parte della Urban Dance Academy di Roma. Qualche anno fa, ha partecipato a 'Italia's got talent'. Durante l'anno scolastico, ha svelato di essere stato vittima di bullismo.

Il papà si chiama Michele mentre la mamma porta per nome Carmela. Ha due fratelli maggiori: Alessandra e Gabriele.