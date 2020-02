Alessandro Graziani: chi è, età, altezza, fisico, lavoro

Vita privata e curiosità su Alessandro Graziani

Alessandro Graziani sarà tra i protagonisti della puntata di stasera, venerdì 14 febbraio 2020, del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma chi è Alessandro Graziani, e perché parteciperà alla trasmissione? Il ragazzo è un ex tentatore di Temptation Island Vip, programma che ha puntato i riflettori sulla storia d'amore tormentata fra Pago e Serena Enardu, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Attualmente corteggiatore di Uomini e Donne, durante la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi il ragazzo aveva dimostrato grande interesse nei confronti di Serena, scatenando l'ira e la gelosia di Pago, che decise di mollare la compagna davanti al celebre falò di confronto, deluso e amareggiato dal suo comportamento infantile. Non pare sia accaduto nulla fra Serena Enardu e Alessandro Graziani dopo la fine dell'esperienza televisiva dello scorso settembre, ma nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip il fratello di Pago ha avvertito il cantante che l'ex tronista, tornata tra le sue braccia, prima di entrare nella Casa di Cinecittà avrebbe lasciato un like su Instagram ad una foto del tentatore senza maglietta. In attesa di ulteriori lumi sul loro effettivo rapporto lontano dalle telecamere, conosciamo meglio il bello e fascinoso Alessandro Graziani.

Alessandro Graziani, chi è?

Nato a Genova il 2 febbraio 1991, Alessandro Graziani ha compiuto recentemente 29 anni ed è del segno dell'Acquario. Sin da piccolo si appassiona alla pallavolo, dimostrando grande abilità per lo sport. A 14 anni riesce ad entrare, superando un importante provino, nella primavera della squadra cittadina. A distanzaSin da piccolo si appassiona alla pallavolo, dimostrando grande abilità per lo sport. A 14 anni riesce ad entrare, superando un importante provino, nella primavera della squadra cittadina. A distanza di 15 anni dall'esordio come professionista, ora Alessandro Graziani gioca con la maglia 10 del Sabaudia, squadra in serie A3. Alessandro Graziani è alto 1,93 m, ha circa 59.000 follower su Instagram e ha rivelato di non essere fidanzato.