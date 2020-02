Claudia Maria Capellini: età, altezza, anni, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 14 febbraio 2020

Gossip, vita privata, curiosità su Claudia Maria CapelliniClas

Nata nel 1985 - ha quindi 35 anni - e modella nota come la sosia italiana di Belen Rodriguez, conosciamo meglio Claudia Maria Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello.

Originaria di Cremona, la ragazza oltre a sfilare sulle passerelle è anche una PR a Milano curando la comunicazione di alcuni eventi e ha conosciuto il comico toscano di Torno Sabato ad una cena con degli amici in comune. Tra loro intercorrono 25 anni di età, ma su di lei in realtà si sa pochissimo (per esempio la sua altezza non è nota), anche se in compenso è molto attiva su Instagram.

Lo stesso Panariello ha dichiarato a Verissimo da Silvia Toffanin di avere una relazione con lei da tre anni, guadagnandone molta serenità ed equilibrio. A Mara Venier a Domenica In ha invece confidato:



“Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto”.

Foto: account Instagram Claudia Maria Capellini